سعد بدير: قيادات «الوفد» تستطيع حل مشكلات المواطن

قال النائب الوفدي سعد بدير، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية، إن الوفد أعرق حزب فى العالم، يختار قيادات تلمس مشكلات المواطن وتسعى لحلها وتستطيع تقديم خدمة حقيقية.جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيري حاشد، عقده النائب سعد بدير، على هامش افتتاح القافلة الطبية المجانية لحزب الوفد في قرية برطس، التابعة لمركز أوسيم، تحت شعار "إحنا معاك"، بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وقيادات الحزب.ووجه بدير التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قائد مسيرة التنمية، الذي أصدر أوامره بتوفير حياة كريمة للمواطن، وهي تحتاج وقتًا حتى نشعر بها.ورحب بدير بأهالى دائرته الكرام، مشيرًا إلى إطلاق القافلة الطبية المجانية تحت شعار مبادرة "إحنا معاك"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والمستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد.