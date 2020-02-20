القوات اليمنية تسقط طائرة «مسيرة» حوثية جنوب الحديدة

أسقطت القوات اليمنية المشتركة، فى الساحل الغربي، اليوم الخميس، طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في تصريح أوردته قناة (العربية) الإخبارية، إن قوات اللواء الثاني عمالقة تمكنت من إسقاط الطائرة بعد أن شوهدت فى سماء المديرية تحاول استهداف مواقع القوات المشتركة.وكانت القوات المشتركة قد أسقطت طائرة مسيّرة حوثية فى الدريهمي، الثلاثاء الماضي، وذلك بالتزامن مع حرب واسعة يشنها الحوثيون فى الدريهمى تكبدوا خلالها خسائر قاسية، حيث سقط في صفوفهم عشرات القتلى، بينهم قيادات ميدانية.