اليمن: 30% من المساعدات يخصصها الحوثيون للمجهود الحربى

قال وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، إن ميليشيات الحوثي الانقلابية اتخذت ملايين المواطنين في مناطق سيطرتها رهائن؛ لابتزاز العالم.وأضاف الإرياني، وفقًا لقناة (العربية) الإخبارية، اليوم الخميس "أن 30% من المساعدات الإنسانية كانت تذهب لتمويل المجهود الحربي للميليشيات الحوثية واستغلالها في التصعيد العسكري والحشد لجبهات القتال"، واصفًا ما ورد من معلومات في التقرير الذي نشرته وكالة (أسوشييتد برس) الأمريكية عن ممارسات ميليشيا الحوثي الانقلابية مع المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية بـ"الصادمة".وأوضح أن التقرير يكشف عن جانب من عرقلة ميليشيا الحوثي لأنشطة المنظمات الدولية، وإعاقتها لعملية تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية لملايين الجوعى الذين شردتهم الحرب التي فجرها الانقلاب، وكيف تعمل لتحويل تلك المساعدات لجيوب قياداتها وتمويل المجهود الحربي.وأشار إلى أن التقرير يؤكد ما نبهت إليه الحكومة اليمنية، مرارًا من توظيف الميليشيا الحوثية الرخيص للأوضاع الإنسانية لجني الأموال، بعد أن نهبت الخزينة العامة، وأوقفت رواتب الموظفين وعطلت القطاع الخاص وقادت البلد لأسوأ أزمة إنسانية في العالم.‏ودعا إلى المراجعة الشاملة لأداء منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية بمناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، مشددًا على ضرورة التنسيق مع الحكومة لإيجاد البدائل، وضمان توزيع المساعدات لمستحقيها في كل المحافظات والحيلولة دون بقاء الملف الإنساني رهينة لابتزاز الميليشيا ومصدر لتمويل حربها على اليمنيين.