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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

اليوم.. اللقاء الأسبوعي لأقباط إيبارشية أبوقرقاص

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:15 م
الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس
ماريان رسمى_جرجس صفوت
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يترأس الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص، اليوم الخميس، اللقاء الأسبوعي لشعب إيبارشية المنيا، في تمام الساعة الـ7 مساءً، في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بمحافظة المنيا.

ويشارك بحضور اللقاء الأسبوعي، اليوم، عدد غفير من مجمع كهنة إيبارشية المنيا وأهالي المنطقة، ومن المقرر أن يبدأ اللقاء بطقس صلاة العشية، وعقب ذلك يلقي الأنبا مكاريوس، أسقف الإيبارشية، كلمة روحية على الشعب الحضور.

ويترأس الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص، لقاءين أسبوعيًا، الأول في كنيسة السيدة العذراء مريم، في منطقة الفكرية ـ المنيا، مساء كل إثنين، والثاني الخميس من كل أسبوع في كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالمنيا.

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