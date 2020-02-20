رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محادثات أمنية بين باكستان والكويت لمكافحة الإرهاب

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:13 م
رئيس الأركان قمر
رئيس الأركان قمر جاويد باجوا،
أ.ش.أ
طباعة
أعلنت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، أن رئيس الأركان قمر جاويد باجوا، اليوم الخميس، أجرى محادثاتٍ مشتركة مع عدد من المسؤولين الكويتيين حول العلاقات الأمنية والدفاعية الثنائية بين البلدين، خلال زيارته للكويت.

وأوضحت قناة (جيونيوز) الباكستانية اليوم، أن رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد خالد الخضر كان في استقبال باجوا عند وصوله إلى مقر الجيش، مضيفة أن الجنرال باجوا أجرى محادثات منفصلة مع كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر، والفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي وكيـل الحرس الوطنـي.

وقال بيان لإدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، إن الجانبين "اتفقا على زيادة التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والدفاعية المتعددة، بما في ذلك تصدير المنتجات الدفاعية، التدريب، توفير القوى البشرية والموارد البشرية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب".

موضوعات متعلقة

«وجبة مدرسية بالديدان».. حشرة فى «بسكويت بالعجوة» بالمرج

غادة عبدالرازق تطلب من جمهورها الدعاء لها

«الكابتن» ينفرد بتشكيل الأهلي أمام الزمالك.. جيرالدو مفاجأة فايلر

الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات المصرية بالكلية الحربية

الصور

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

الأكثر قراءة

«الكابتن» ينفرد بتشكيل الأهلي أمام الزمالك.. جيرالدو مفاجأة فايلر

مكافأة مليون جنيه لمَن يقرأ 30 كتابًا ويُلخِّصها في الغردقة

«وجبة مدرسية بالديدان».. حشرة فى «بسكويت بالعجوة» بالمرج

السوبر المصرى.. موعد مباراة الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

منوعات

عن عمر 74 عامًا.. وفاة مخترع خاصية «القص والنسخ واللصق»

«كورونا» يشبه الإنفلونزا في انتشاره

معهد موضة فى نيويورك يعتذر عن عرض الأزياء العنصرى

السبت الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني بأبوسمبل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
وقائع تحطيم وترميم العظام التركية فى سوريا
حسين عثمان
المنع ليس حلًا يا فنان
جلال حمام
صاحبى يعود إلى حضن المحروسة
صفوت البياضي
هل توجد حقائق مطلقة؟
المزيد

الثقافة

ورشة عن «الديكور السينمائى» بمركز الثقافة السينمائى

الثلاثاء.. «تمار» مى خالد فى مختبر سرديات الإسكندرية

4 مارس.. مناقشة «النوافذ الزرقاء» لعادل عصمت بالكتب خان

5 مارس.. مناقشة «صور عائلية» لـ يحيى وجدى بدار المرايا