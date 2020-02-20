محادثات أمنية بين باكستان والكويت لمكافحة الإرهاب

أعلنت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، أن رئيس الأركان قمر جاويد باجوا، اليوم الخميس، أجرى محادثاتٍ مشتركة مع عدد من المسؤولين الكويتيين حول العلاقات الأمنية والدفاعية الثنائية بين البلدين، خلال زيارته للكويت.وأوضحت قناة (جيونيوز) الباكستانية اليوم، أن رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد خالد الخضر كان في استقبال باجوا عند وصوله إلى مقر الجيش، مضيفة أن الجنرال باجوا أجرى محادثات منفصلة مع كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر، والفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي وكيـل الحرس الوطنـي.وقال بيان لإدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، إن الجانبين "اتفقا على زيادة التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والدفاعية المتعددة، بما في ذلك تصدير المنتجات الدفاعية، التدريب، توفير القوى البشرية والموارد البشرية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب".