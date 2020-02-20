الخارجية: إطلاق برامج ومبادرات لتحفيز الصادرات ودعم المنتجات المصرية

أكد السفير عمر أبوعيش، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، على أهمية تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الإفريقية.جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي دعا إليه السفير عمر أبو عيش، اليوم الخميس، مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (‪AFREXIM‬)، ومثل خلاله البنك عمرو كامل نائب رئيس البنك، بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات المصرية المعنية ورؤساء المجالس التصديرية واتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال.يأتي الاجتماع في إطار جهود وزارة الخارجية الرامية إلى تعزيز الشراكة بين الجهات الوطنية الحكومية والقطاع الخاص من جهة، والمؤسسات المالية الإقليمية من جهة أخرى للاستفادة من المجالات والفرص التي يمكن أن تقدمها تلك المؤسسات، تعظيمًا للتواجد الاقتصادي المصري بالأسواق الإفريقية.وأشار مساعد الوزير إلى أنه بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر، تم إطلاق برامج ومبادرات لتحفيز الصادرات المصرية تقوم على تسهيل الإجراءات، ودعم تسويق المنتجات المصرية، وزيادة المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية.ونوه إلى التطلع للبناء على النجاحات التي حققتها الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الاقتصادي عبر دعم القطاع الخاص، لما يلعبه من دور محوري في تحقيق التنمية.ومن جانبه، استعرض نائب رئيس البنك ومعاونوه تاريخ نشأة البنك، مقدمًا الشكر للحكومة المصرية على الامتيازات الممنوحة للبنك، بما مكنه من تنفيذ أهدافه الاستراتيجية في تعزيز التجارة داخل إفريقيا، واستعرض أنشطة البنك وبرامجه التمويلية والتسهيلات الائتمانية والخدمات التي يمكن أن يقدمها للشركات والمؤسسات المصرية لزيادة صادراتها لأسواق الدول الإفريقية، فضلًا عن البرامج والمبادرات التي أطلقها البنك لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ومعالجة التحديات التي تعوق زيادة مستوى التجارة البينية بين الدول الإفريقية.وشارك الحضور بفاعلية في الاجتماع، حيث تم توجيه عدد من الاستفسارات حول أنشطة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وطالب عدد من الحضور مسئولي البنك بالنظر في تمويل إنشاء مناطق صناعية أو حرة في مصر، كما أعرب الحضور عن تقديرهم لوزارة الخارجية لإتاحة هذه الفرصة للتواصل مع المؤسسات المالية الإقليمية لما تمثله من دعم لعملية تصدير المنتجات المصرية وتوفير للعملة الأجنبية، وقام نائب رئيس البنك بالرد على الاستفسارات.