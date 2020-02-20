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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الطاقة الروسى: لم نحدد موقفنا من مستقبل «أوبك+»

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:09 م
ألكسندر نوفاك
ألكسندر نوفاك
أ.ش.أ
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قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم، إن روسيا لم تحدد بعد موقفها من مستقبل اتفاق خفض الإنتاج (أوبك+)، مشيرًا إلى استمرار المناقشات مع الشركاء فى الاتفاق.

وأشار نوفاك- وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إلى أن أسعار النفط ارتفعت مؤخرًا، على الرغم من حالة عدم اليقين في الأسواق، والتوقعات المتشائمة بشأن تأثير فيروس "كورونا" على الاقتصادين الصيني والعالمي.

وأضاف: أنه لا يوجد سبب لتقريب موعد اجتماع الدول المشاركة فى اتفاق "أوبك+"، والذي من المقرر عقده في 4 مارس المقبل، وسيناقش الاجتماع مستقبل خفض الإنتاج والتى تنتهي صلاحيته في نهاية الربع الأول من 2020.

تأتى تصريحات نوفاك، فى وقت يتخوف فيه المستثمرون من تأثير انتشار فيروس "كورونا" على أسعار النفط العالمية، وفي وقت أوصت فيه اللجنة الفنية للدول المشاركة فى اتفاق "أوبك+" بتمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام الجاري، وزيادة التخفيضات بواقع 600 ألف برميل يوميًا حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

ودخل اتفاق "أوبك+" بشأن خفض إنتاج النفط، حيز التنفيذ منذ بداية عام 2017، وتم تمديده مرات عدة، وينتهي الاتفاق الحالي في نهاية الربع الأول من 2020، ويتضمن خفض الإنتاج بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا عن مستوى إنتاج أكتوبر 2018.

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