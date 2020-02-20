بروتوكول تعاون بين ألسن عين شمس والمدرسة العربية للترجمة

استقبلت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، يرافقها الدكتورة علا عادل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة المدرسة العربية للترجمة، حيث وقعت عميد الكلية بروتوكول تعاون مشترك مع المدرسة، يستهدف تدريب طلاب الكلية على أعمال الترجمة باللغات المختلفة، وتأهيل الخريجين لسوق العمل في مجال الترجمة.ويأتي البروتوكول في إطار مجموعة اتفاقيات التعاون مع المؤسسات المدنية المختلفة، لخلق المزيد من فرص التدريب وفتح آفاق سوق العمل أمام الخريجين، كذلك يدخل البروتوكول في إطار فعاليات التدريب الميداني لطلبة الكلية الذي يعد شرطًا من شروط التخرج بعدد ٦٠ ساعة تدريبية مقسمة على مدار الأربع سنوات الدراسية.