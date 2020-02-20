وزير الأوقاف يزور مسجد جنيف الكبير ويشيد بالدبلوماسية المصرية

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنه زار المسجد الكبير في سويسرا برفقة السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة بالمقر الأوروبي على هامش مشاركته في مؤتمر تحصين الشباب ضد الفكر المتطرف والعنف الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بمقر الأمم المتحدة في جنيف.وأشار وزير الأوقاف- في تصريح صحفي اليوم- إلى أنه تفقد المكتبة الكبيرة بالمسجد ووعد بتزويدها بإصدارات الأوقاف المترجمة في مجال تجديد الخطاب الديني.ولفت الوزير إلى أنه أهدى بعض إصدارات الوزارة من النسخ الورقية والإلكترونية في مقدمتها كتاب "حماية الكنائس" وكتاب "مفاهيم يجب أن تصحح" وكتاب "الحوار الثقافي بين الشرق والغرب" إلى كل من ممثل الفاتيكان وممثل مجلس الكنائس العالمي أثناء الندوة المشتركة في مقر الأمم المتحدة، كما أهدى بعض النسخ لبعض المندوبين الدائمين بالأمم المتحدة، والى كبير مستشاري البرلمان الدولي، كما أهدى بعض النسخ إلى السفير هشام سيف الدين سفير مصر في سويسرا الذي كان في وداعه بمطار زيورخ.وأشاد جمعة بالسفير علاء يوسف وأعضاء وأفراد بعثة مصر بالأمم المتحدة بجنيف على ما قاموا به من جهد وطني مشكور في إعداد وترتيب اللقاءات على مدار ثلاثة أيام الأمر الذي أبهر جميع المتابعين لنشاط البعثة المصرية، لافتًا إلى ما تتمتع به البعثة المصرية من كرم النفس وحفاوة الاستقبال، مضيفًا هكذا تكون الدبلوماسية المصرية.كما أشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي بذلها السفير هشام سيف الدين سفير مصر بسويسرا الذي حرص على أن ينتقل من العاصمة السويسرية برن إلى مدينة زيورخ ليكون في وداعه، بما يبرز الروح المصرية الجديدة وارتفاع الحس الوطني والولاء الوطني والاعتزاز بكل ما هو مصري في ظل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.