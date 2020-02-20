وزير الزراعة يبحث مع نظيره البيلاروسى آفاق التعاون الزراعى بين البلدين

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أناتولي خاتسكو، وزير الزراعة بجمهورية بيلاروسيا، والوفد المرافق له، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.وفي بداية المباحثات رحب القصير بوفد جمهورية بيلاروسيا، كما أعرب عن استعداد الوزارة للتعاون مع الجانب البيلاروسي في كل المجالات ذات الصلة بالمنظومة الزراعية.وقد جاء اللقاء تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهوريه، أثناء لقائه مع نظيره البيلاروسي بضرورة التنسيق والإسراع باتخاذ خطوات فعالة وسريعة لرفع مستوى التعاون والتبادل بين البلدين.الوزيران استعرضا الفرص المتاحة للتعاون في كل المجالات الزراعية، خاصة الصوب الزراعية والإنتاج الحيواني والميكنة وزيادة حجم التبادل التجاري في الحاصلات الزراعية بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في إنتاج التقاوي والتعليم الزراعي.وشدد "القصير" على ضرورة توفير خدمات ما بعد البيع للمعدات البيلاروسية، وأكد أن مصر هي بوابة الدخول للأسواق الإفريقية.وأشاد وزير الزراعة بجمهورية بيلاروسيا بحسن الاستقبال والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين حاليًا، وأكد رغبة بلاده في زيادة وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية، وخاصة الثوم والموالح والبطاطس واستعدادها للتعاون مع الجانب المصري وتبادل الخبرات في كل المجالات الزراعية، كما أعرب عن اهتمام بلاده بفتح فرص تسويقية لمعدات تشغيل مزارع الماشية المصرية.وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على ضرورة تشكيل مجموعة عمل تقوم بوضع آليات لتحويل ما تم الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية والعمل على متابعة تنفيذها لضمان استدامة التعاون في المجال الزراعي، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين.