رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الزراعة يبحث مع نظيره البيلاروسى آفاق التعاون الزراعى بين البلدين

الخميس 20/فبراير/2020 - 04:01 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصر محمد
طباعة
استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أناتولي خاتسكو، وزير الزراعة بجمهورية بيلاروسيا، والوفد المرافق له، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وفي بداية المباحثات رحب القصير بوفد جمهورية بيلاروسيا، كما أعرب عن استعداد الوزارة للتعاون مع الجانب البيلاروسي في كل المجالات ذات الصلة بالمنظومة الزراعية.

وقد جاء اللقاء تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهوريه، أثناء لقائه مع نظيره البيلاروسي بضرورة التنسيق والإسراع باتخاذ خطوات فعالة وسريعة لرفع مستوى التعاون والتبادل بين البلدين.

الوزيران استعرضا الفرص المتاحة للتعاون في كل المجالات الزراعية، خاصة الصوب الزراعية والإنتاج الحيواني والميكنة وزيادة حجم التبادل التجاري في الحاصلات الزراعية بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في إنتاج التقاوي والتعليم الزراعي.

وشدد "القصير" على ضرورة توفير خدمات ما بعد البيع للمعدات البيلاروسية، وأكد أن مصر هي بوابة الدخول للأسواق الإفريقية.

وأشاد وزير الزراعة بجمهورية بيلاروسيا بحسن الاستقبال والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين حاليًا، وأكد رغبة بلاده في زيادة وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية، وخاصة الثوم والموالح والبطاطس واستعدادها للتعاون مع الجانب المصري وتبادل الخبرات في كل المجالات الزراعية، كما أعرب عن اهتمام بلاده بفتح فرص تسويقية لمعدات تشغيل مزارع الماشية المصرية.

وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على ضرورة تشكيل مجموعة عمل تقوم بوضع آليات لتحويل ما تم الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية والعمل على متابعة تنفيذها لضمان استدامة التعاون في المجال الزراعي، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين.

موضوعات متعلقة

السوبر المصرى.. موعد مباراة الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة

«الأرصاد» تعلن موعد انتهاء موجة عدم استقرار الطقس (فيديو)

صن داونز يتلقى ضربة جديدة قبل لقاء الأهلي

تسجيل أول حالتي وفاة بـ«كورونا» على متن «السفينة الموبوءة»

الصور

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

الأكثر قراءة

«الكابتن» ينفرد بتشكيل الأهلي أمام الزمالك.. جيرالدو مفاجأة فايلر

مكافأة مليون جنيه لمَن يقرأ 30 كتابًا ويُلخِّصها في الغردقة

«وجبة مدرسية بالديدان».. حشرة فى «بسكويت بالعجوة» بالمرج

السوبر المصرى.. موعد مباراة الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

منوعات

عن عمر 74 عامًا.. وفاة مخترع خاصية «القص والنسخ واللصق»

«كورونا» يشبه الإنفلونزا في انتشاره

معهد موضة فى نيويورك يعتذر عن عرض الأزياء العنصرى

السبت الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني بأبوسمبل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
وقائع تحطيم وترميم العظام التركية فى سوريا
حسين عثمان
المنع ليس حلًا يا فنان
جلال حمام
صاحبى يعود إلى حضن المحروسة
صفوت البياضي
هل توجد حقائق مطلقة؟
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. «تمار» مي خالد في مختبر سرديات الإسكندرية

مى خالد تناقش روايتها «تمار» بمختبر السرديات بالإسكندرية

«أبيشاتبونج ويراسيتاكول» بأسبوع الأفلام بوكالة «بهنا»

«حرير الحزن».. ديوان شعر لهويدا عطا عن دار «رمانة» للنشر