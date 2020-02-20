الأنبا مقار يترأس اجتماع كهنة تورنتو بكنيسة الشهيدة دميانة

ترأس الأنبا مقار، أسقف العاشر من رمضان والشرقية، والمشرف على بعض الكنائس في كندا، اجتماع كهنة منطقة تورنتو، وذلك في كنيسة "الشهيدة دميانة" بمنطقة أوتوبيكو بكندا.ناقش الأنبا مقار، خلال الاجتماع، بعض الأمور الروحية والإدارية، يأتي ذلك في إطار زيارته الرعوية إلى دولة كندا بتكليف من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 24 فبراير الجاري، لبدء الصوم الكبير والمعروف بصوم القيامة، والذي يستمر لمدة 55 يومًا، تنتهي ليلة عيد القيامة المجيد، ويمتنع الأقباط في الصوم الكبير عن تناول المأكولات الحيوانية واللحوم والألبان والأسماك، مكتفين بتناول الأطعمة النباتية.