رئيس الإذاعة المصرية: أتوقع اختفاء دور التليفزيون قريبًا

قال محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، إنه يتوقع أن المرحلة القادمة لن يتبقى سوى الراديو ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن دور التليفزيون سيقل في المنازل، مضيفًا: "مش هيكون فيه تليفزيون".وأضاف نوار خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "ten"، أن الإذاعة هى أسهل وسيلة اتصال في العالم، حيث إنها تصل إلى المستمع في لحظات، فضلًا عن أن كل دول العالم يتزايد فيها الطلب على ترددات الراديو.وأشار إلى أن الإذاعة المصرية رائدة، حيث إنه عندما ظهر تليفزيون مصر في الستينيات ظن البعض أن دورها انتهى، وهو ما تكرر عندما ظهرت مواقع السوشيال ميديا والإنترنت.