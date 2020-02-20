«الوفد» يطلق قافلة طبية مجانية بقرية برطس

نظم النائب النائب الوفدي سعد بدير، مساعد رئيس الحزب لشئون المجالس البرلمانية، وسكرتير عام اللجنة العامة لحزب الوفد في بالجيزة، قافلة طبية بالمجان في قرية برطس التابعة لمركز أوسيم في محافظة الجيزة، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، تطبيقًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في توفير "حياة كريمة" لكل مواطن، وسط حضور أمني مكثف.تحمل القافلة شعار "إحنا معاك" وفي إطار مبادرة "الوفد مع الناس" التي أطلقها رئيس الحزب، حيث توافد الآلاف من أهالي قرية برطس، على عيادات القافلة التي تضم أكثر من من 108 أطباء واستشاريين في جميع التخصصات الطبية من كلية الطب التابعة لجامعة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى معمل تحاليل، وصيدلة لصرف العلاج بالمجان، فضلًا عن فتح جناح بسرادق القافلة لمحو الأمية، يستهدف تعليم المواطنين.وقال النائب الوفدي سعد بدير، مساعد رئيس الحزب لشئون المجالس البرلمانية، وسكرتير عام اللجنة العامة لحزب الوفد في بالجيزة، إن القافلة تقوم بتحويل الحالات التي تستدعي إجراء عمليات جراحية، إلى مستشفى جامعة 6 أكتوبر.