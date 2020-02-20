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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع العائد على أذون الخزانة اليوم

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:49 م
وزارة المالية
وزارة المالية
راندا التوني
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أعلنت وزارة المالية نتائج طروحات أذون الخزانة، اليوم الخميس، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 182 يوما، 13.83%، وأقل عائد 13.30%، ومتوسط العائد 13.81%، وتمت التغطية مرتين، وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 357 يوما، 13.66%، وأقل عائد 13.49%، ومتوسط العائد 13.64%، وتمت التغطية مرتين.

وطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 20.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 10 مليارات جنيه لأجل 182 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 10.5 مليار جنيه لأجل 357 يومًا.

وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي أيضًا.

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