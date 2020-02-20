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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

اتحاد عمال «الوفد» ينظم دورة تدريبية عن أساسيات العمل النقابى

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:46 م
سعيد فهمي الجوجري
سعيد فهمي الجوجري
إسلام نصير
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ينظم اتحاد عمال حزب الوفد برئاسة سعيد فهمي الجوجري، غدًا الجمعة، الدورة التدريبية التوعوية لعمال الحزب باللجان العامة بالمحافظات، عن أساسيات العمل النقابي والمفاوضة الجماعية بالشركات والمصانع، وذلك تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وبإشراف البرلماني فؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب، والدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس الحزب.

وقال سعيد فهمي الجوجري، رئيس اتحاد عمال حزب الوفد، الدورة ستعقد لمدة يومين، الجمعة والسبت، 21 و22 فبراير الجاري، بمقر الحزب الرئيسي بالدقي، لافتًا إلى أنه سيتم توفير إقامة كاملة للمتدربين، البالغ عددهم 40 متدربًا من مختلف لجان الحزب بمحافظات الجمهورية.

وكذلك لـ7 مُدربين تم اختيارهم بشكل علمي ويحظون بمهارات عالية في التدريب النقابي العمالي، وذلك بإشراف الدكتورة شيماء يوسف، عضو الاتحاد، سكرتير الهيئة العليا بحزب الوفد.

وأشار "الجوجري" إلى أنه في ختام البرنامج التدريبي، سيُقام حفل كبير لتسليم المتدربين شهادات إتمام الدورة بنجاح، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي المنتخب حديثًا للحزب، وأعضاء الهيئة العليا للحزب، وعدد من البرلمانيين أعضاء الحزب بمجلس النواب.

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