إقبال متوسط على معرض «إيجى هوم تكس» فى أول أيامه

شهد معرض "إيجي هوم تكس" إقبالًا متوسطًا في يومه الأول، بحضور عدد من المواطنين من مختلف الجنسيات، للمشاركة في فعاليات المعرض، والذي افتتح صباح اليوم الخميس.وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة لمعرض "إيجي هوم تكس"، صباح اليوم الخميس، والذي ينظمه المجلس التصديري للغزل والنسيج والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات، ومن المفترض أن تستمر حتى 23 فبراير الجاري، والمقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.يذكر أن معرض "إيجي هوم تكس" الوحيد المتخصص في تصنيع أقمشة الأثاث والستائر وغيرها من الأقمشة، وهدف المعرض هو زيادة صادرات المنتجات في الأسواق الخارجية، وتوفير بيئة ملائمة لزيادة العلاقات التجارية بين مصر والمصدرين الآخرين، بجانب التوسع في الأنشطة الترويجية بالمعارض للمساهمة في زيادة التجارة الخارجية.