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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فتح باب التقدم لـ«حج الجمعيات» الأحد المقبل

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:31 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أنه تقرر فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج اعتبارًا من الأحد المقبل وحتى الثلاثاء الموافق 10 مارس 2020م، وفق التعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام.

وأكدت القباج في تصريحات صحفية، أنه تم تكثيف الجهود نحو توفير أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات.

وأشارت إلى أنه تم الاستعداد مبكرًا لموسم الحج لهذا العام بما يحقق التميز فى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إضافة إلى أن العام الجاري سيشهد عددًا من التيسيرات للضوابط الخاصة بالتقديم لحج الجمعيات للمرة الأولى تيسيرًا على الحجيج.

وأوضحت أن المؤسسة القومية لتيسير الحج أنهت مبكرًا كل التعاقدات الخاصة بالسكن والنقل، واختيار أفضل الفنادق بالمنطقة المركزية للحرمين لبرامج الحج كافة، وفقًا للاشتراطات الموضوعة لكل مستوى، حيث يتضمن برنامج الحج لهذا العام 4 مستويات تناسب مع جميع المستويات الاقتصادية.

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