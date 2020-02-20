العراق يسترد 158 قطعة أثرية عمرها 5 آلاف عام (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد استعادة العراق لـ158 قطعة أثرية، بمساعدة كل من بريطانيا وكوريا الجنوبية وسويسرا والسعودية.ووفقًا للقناة يعود تاريخ أغلب هذه القطع إلى أكثر من 5 آلاف عام، ولم يكن العثور عليها في الأسواق السوداء العالمية أمرًا سهلًا.