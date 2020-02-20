مصر للطيران تتسلم طائرتين من صفقة إيرباص والثالثة في الطريق

ضمت مصر للطيران، خلال اليومين الماضيين، إلى أسطولها الجوي طائرتين جديدتين من طراز إيرباص A320neo، ضمن الصفقة التي تعاقدت عليها عام 2017، خلال فعاليات معرض دبي الدولي للطيران لضم 45 طائرة جديدة لأسطولها الجوي.وتسلمت مصر للطيران، طائرتيها الجديدتين في مصنع إيرباص بفرنسا، بعد إنهاء كل الإجراءات والمراجعات الفنية الخاصة بهما، وبذلك تكون الشركة الوطنية ضمت لأسطولها الجوي 22 طائرة من طراز إيرباص.وعقبت شركة "إيرباص" على الصفقة الجديدة لمصر للطيران من طراز A320neo، التي ضمت منها طائرتين والثالثة ستصل للقاهرة، قائلة "إن الشركة الوطنية هي أول شركة تُشغل هذا الطراز من الطائرات الحديثة ذات الممر الواحد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا".وأوضحت أن الطائرة تم تزويدها بمحركات من طراز LEAP-1A من شركة "سي إف إم إنترناشيونال"، فضلًا عن تصميم المقصورة الواسع المكون من درجتين وبما مجموعه 142 مقعدًا بواقع 16 مقعدًا في درجة رجال الأعمال، والتي توفر 48 بوصة (122 سنتيمتر) لكل مقعد، و126 مقعدًا في الدرجة السياحية موفرة من 29 إلى 30 بوصة (74- 76 سنتيمتر) للمقعد الواحد. كما توفر الطائرة مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالإنترنت التي تتيح تجربة مميزة للمسافرين على متنها.وتتمتع عائلة A320neo بهيكل عريض يعد الأوسع ضمن فئته، وتحتوي الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة، بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات، التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود عن كلّ مقعد، كما بمستوياتٍ منخفضة من الانبعاثات، فضلًا عما تقدمه من مزايا صديقة للبيئة وقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق.