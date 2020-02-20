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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المنشآت السياحية» تطالب بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية بجنوب سيناء

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:28 م
عادل المصري
عادل المصري
رامى حسين
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دعت غرفة المنشآت السياحية، برئاسة عادل المصري، أعضاءها بمحافظة جنوب سيناء، بضرورة الالتزام بقرار اللواء الوزير خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، رقم 172 لسنة 2019 والخاص بحظر الأكياس والأدوات البلاستيكية أحادية الاستخدام بنطاق جنوب سيناء واستبدالها بالأكياس الورقية أو بدائل قابلة للتحلل وغيرها في المحلات العامة، والمقرر تفعيله اعتبارًا من أول مارس 2020.

وقالت الغرفة- في بيان صحفي- إنها كانت تأمل في منح المنشآت السياحية "المطاعم والكافتيريات" مهلة لا تقل عن 6 أشهر حتى تتمكن من اتخاذ كل التدابير الخاصة بهذا التحول، في ظل وجود علامات تجارية دولية من بين هذه المنشآت بالمحافظة، ذات ارتباط مباشر ومشترك مع الشركة الأم بالخارج، وتتطلب لفترة زمنية للحصول على الموافقات، وكذلك لتعديل قائمة الموردين لها من هذه الاحتياجات، وتجهيزها لتحمل العلامات التجارية لها، ولكونها تبرم تعاقداتها مع الموردين للشنط والأدوات البلاستيكية سنويًا وليست يومية أو شهرية.

وأعربت الغرفة عن تطلعها في إطار التعاون والتنسيق المشترك مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فىي منح "المطاعم والمحلات السياحية" لمهلة لتوفيق أوضاعها مع الإجراءات الجديدة.

وجددت الغرفة تأكيدها على أن السياحة أول القطاعات المستفيدة من عدم تلوث البيئة والحفاظ عليها من أجل التنمية المستدامة للموارد الطبيعية، ودعمها لكل الجهود التي يتم بذلها من قبل كل الجهات الرامية والهادفة للحفاظ على البيئة "الحياة البرية والبحرية" من التلوث وتنميتها لاستدامتها.

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