وزير العدل يتفقد مركز التوثيق المتطور بـ«مرور بورسعيد» (صور)

تفقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مركز التوثيق المتطور بمبنى إدارة مرور بورسعيد الجديد بمنطقة الإسراء في حي الضواحي.واطلع وزير العدل، على إمكانات المركز من أجهزة حاسب آلي حديثة، وأجهزة النداء الآلي، ومنظومة الشباك الواحد، وقاعات انتظار على أعلى مستوى للمتعاملين مع المركز.من جانبه، أشاد محافظ بورسعيد بهذا الصرح الخدمي المقام على أحدث أساليب النظم والإمكانيات، والذي يقدم خدماته إلى قطاع كبير من المواطنين، مشيرا إلى أنه يوفر كل سبل الراحة أثناء تلقي الخدمة، ويأتي في إطار العديد من المشروعات القومية الخدمية التي تقوم على أرض بورسعيد والتي تضعها على طريق التنمية الشاملة.