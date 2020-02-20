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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مفتى الجمهورية يستقبل «العيسى» فى مقر إقامته بجنيف

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:27 م
شوقي علام والعيسى
شوقي علام والعيسى
أميرة العناني
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التقى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، في مقر إقامته بجنيف، وذلك على هامش مؤتمر "تحصين الشباب ضد أفكار التطرف والعنف وآليات تفعيلها.

وأكد مفتي الجمهورية، خلال اللقاء، على عمق العلاقات المصرية السعودية على كافة الأصعدة والمستويات، وأنها علاقات تاريخية ضاربة في القدم، مثنيا على الدور الكبير الذي يقوم به الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في الانفتاح على العالم ونشر ثقافة التسامح والسلام، وثمن مجهودات الرابطة في نشر صحيح الدين وجمع كلمة الأمة.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الديني بين دار الإفتاء المصرية ورابطة العالم الإسلامي، حيث اتفق الطرفان على تكثيف التعاون والتنسيق فيما بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك في الفترة المقبلة.

من جانبه أشاد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بما تقوم به دار الإفتاء المصرية، والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم من مجهودات لتصحيح مسار الفتوى ومواجهة فوضى الفتاوى ومحاربة الفكر المتطرف، وتدريب وتأهيل المفتين من مختلف دول العالم من أجل نشر صحيح الدين.

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