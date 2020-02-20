تعاون بين «العربية للتصنيع» و«الوطنية للعلوم البيلاروسية»

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية التعاون والاستفادة من الخبرات المتميزة للأكاديمية الوطنية للعلوم البيلاروسية في العديد من مجالات العلوم والتكنولوجيا، مشددًا على متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا بجميع أنواعها بالشراكة مع المؤسسات العالمية المتخصصة.وأضاف التراس، خلال فعاليات مجلس الأعمال المصري البيلاروسي المنعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويشهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وشهدت توقيع اتفاقية للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والأكاديمية الوطنية للعلوم البيلاروسية، أن الاتفاقية تمت في ضوء اهتمام القيادة السياسية لتعميق التعاون والاستفادة من التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع دولة بيلاروسيا، مشددًا على اهتمام العربية للتصنيع بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون الدولية مع كبرى المؤسسات العلمية العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة وزيادة فرص الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى صقل خبرات ومهارات العاملين بها وفقًا للخبرات الحديثة في المجالات المتعددة.وأوضح، أنه بحث إنشاء مركز لنقل التكنولوجيا البيلاروسية في القاهرة، والتعاون في مشروعات الابتكار ذات الاهتمام المشترك للنهوض بالعلوم والتكنولوجيا، وتبادل العلماء والباحثين والخبراء، مؤكدًا أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون بما يحقق الاستفادة من التكنولوجيا البيلاروسية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة في الهيئة لتعظيم نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، إلي جانب زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك للعربية للتصنيع والشركات البيلاروسية في السوق المصرية والعربية والإفريقية، بالاستفادة من الاتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة.وأضاف، أن مجالات التعاون تعزز فرص الاستثمار والتعاون العلمي والتكنولوجي وتدريب الكوادر البشرية ونقل وتوطين التكنولوجيا والتصنيع المشترك في مجموعة من المجالات الواعدة ومنها تقنيات الطيران والآلات الزراعية والتكنولوجيا الحيوية، لا سيما في ظل الاهتمام المصري بآخر المستجدات التكنولوجية في تنقية وإدارة المياه وإعادة تدوير النفايات، بالإضافة إلى تكنولوجيات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتًا إلى ضرورة مراعاة الجودة العالية والأسعار التنافسية العالمية لهذه المنتجات.من ناحيته، أكد الدكتور فلاديمير جوساكوف، رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم البيلاروسية، توافر عوامل تطوير مجالات التعاون المشترك في ظل قوة ومتانة العلاقات السياسية بين البلدين، ووجود قاعدة صناعية متطورة بالهيئة العربية للتصنيع، مؤكدًا أن السوق المصرية كبيرة وواعدة وتشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية.وأكد جوساكوف، اهتمام الجانب البيلاروسي بالتعاون مع الجانب المصري، في إطار نقل العلوم والتكنولوجيا والتدريب لتحقيق شراكة استراتيجية طويلة الأجل، مشيدًا بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة وثراء وتنوع منتجاتها، وهو ما يشجع العديد من المؤسسات والشركات البيلاروسية لعقد المزيد من الشراكات مع "العربية للتصنيع" في المجالات ذات الاهتمام المشترك وفقًا لنظم الجودة العالمية.