رئيس جامعة مطروح يشهد حفل تنصيب اتحاد الطلاب

شهد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، حفل تنصيب اتحاد الطلاب للعام الجامعي 2019- 2020، وذلك بالقاعة الكبرى بمكتبة مصر العامة في مدينة مرسى مطروح.وأشار الدكتور مصطفى النجار، إلى أن الجامعة تعد منارة للعلم والفكر والثقافة، ونبراسًا يضيء الدنيا نورًا وتنويرًا، لتصبح الركيزة الأولى لخلق مواطن صالح يعرف واجباته ويتمسك بحقوقه، قادرًا على الارتقاء بوطنه والعبور به إلى المستقبل، مضيفًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولى اهتمامًا كبيرًا بفكرة بناء الإنسان والهوية المصرية.وأوضح أن الجامعة تسهم في العديد من المشاركات المجتمعية وتنمية البيئة المحلية، من خلال تنظيم القوافل الطبية البشرية والبيطرية، وتقديم الاستشارات والخدمات المختلفة للمجتمع، والقيام بتنظيم العديد من المؤتمرات والمنتديات العلمية، للوقوف على أحدث ما وصل إليه العلم في مختلف المجالات، والمساهمة في تشجير وتجميل الشوارع والميادين، مؤكدًا أن الجامعة هي الركيزة الأولى لتقدم المجتمع وخلق مواطن صالح قادر على الارتقاء بوطنه.