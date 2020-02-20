شروط التقدم لحج الجمعيات
الخميس 20/فبراير/2020 - 03:21 م
ولاء جمالطباعة
صرح أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أن التقديم لحج الجمعيات سيتم من خلال تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية، مع ضرورة الالتزام بأن يكون العضو مسجلًا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية (عضو عامل أو منتسب) عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي للجمعية، وأن تكون الجمعية مر على قيدها عام على الأقل في 11- 2020م، ولم توقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها.
وأضاف عبدالموجود أنه من ضمن الضوابط المنظمة لهذا العام أن يكون المتقدم قادرا على أداء المناسك بالاعتماد على نفسه، ويشترط وجود مرافق لكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 75 عامًا، وأصحاب الإعاقة ممن تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم، إضافة إلى أنه لم يسبق له الحج من قبل وتحسب سابقة الحج اعتبارا من عام 2015م فيما بعدها.
على أن تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقًا للنموذج المعد لذلك، وسيتم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل غير في جهة واحدة فقط، سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة، ويمكن للراغبين في التقدم الاطلاع على الضوابط الخاصة بحج الجمعيات على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg
وأشار المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إلى أن برنامج الحج لهذا العام يتضمن 4 مستويات، الأول فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي بمكة المكرمة والمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة، والثاني فنادق 4 نجوم بحد أقصى 800 متر بالمنطقة المركزية، و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة، والمستوى الثالث فنادق 3 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 800 متر من الحرم و4 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة، والمستوى الرابع فنادق مصنفة وتبعد عن الحرم بنحو 1200 متر، و3 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 متر.
وأكد نجاح المؤسسة في تنفيذ تعليمات وزيرة التضامن بشأن اختيار أفضل الفنادق من بين العروض المقدمة، وتقديم خدمات التغذية بالفنادق في إطار استمرار وزارة التضامن في العمل على تحسين الخدمات المقدمة للحجاج كل عام.
وأضاف عبدالموجود أنه من ضمن الضوابط المنظمة لهذا العام أن يكون المتقدم قادرا على أداء المناسك بالاعتماد على نفسه، ويشترط وجود مرافق لكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 75 عامًا، وأصحاب الإعاقة ممن تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم، إضافة إلى أنه لم يسبق له الحج من قبل وتحسب سابقة الحج اعتبارا من عام 2015م فيما بعدها.
على أن تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقًا للنموذج المعد لذلك، وسيتم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل غير في جهة واحدة فقط، سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة، ويمكن للراغبين في التقدم الاطلاع على الضوابط الخاصة بحج الجمعيات على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg
وأشار المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إلى أن برنامج الحج لهذا العام يتضمن 4 مستويات، الأول فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي بمكة المكرمة والمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة، والثاني فنادق 4 نجوم بحد أقصى 800 متر بالمنطقة المركزية، و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة، والمستوى الثالث فنادق 3 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 800 متر من الحرم و4 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة، والمستوى الرابع فنادق مصنفة وتبعد عن الحرم بنحو 1200 متر، و3 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 متر.
وأكد نجاح المؤسسة في تنفيذ تعليمات وزيرة التضامن بشأن اختيار أفضل الفنادق من بين العروض المقدمة، وتقديم خدمات التغذية بالفنادق في إطار استمرار وزارة التضامن في العمل على تحسين الخدمات المقدمة للحجاج كل عام.