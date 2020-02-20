«القومى للتخطيط» يقدم 11 توصية لتعزيز شبكات النقل فى إفريقيا

تقدم أعضاء الهيئة العلمية بمعهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعدد من التوصيات بشأن تعزيز البنية الأساسية في بلدان القارة الإفريقية، في ختام فاعليات الحلقة الخامسة من مؤتمر شبكات الطرق والنقل وتعزيز البنية الأساسية في القارة الإفريقية.وجاء من بين التوصيات للهيئة:1. تطوير شبكة الطرق والنقل يجب أن يكون جزءا من تنمية عمرانية شاملة تراعي النواحي الثقافية والجمالية لمختلف المناطق.2. ضروة الاهتمام بدراسة جدوى مشروعات تنمية الطرق واختيار البديل المناسب لعملية التطوير.3. تفعيل دور لجنة النقل بالاتحاد الإفريقي كشريك أساسي في تنفيذ اتفاقات تعزيز التجارة البينية بين الدول الإفريقية.4. ضرورة الاهتمام المحلي بتجارة الخدمات وتوفير الخدمات اللوجستية المرتبطة بتنمية التجارة البينية الإفريقية.5. تقييم جميع اتفاقيات التجارة الحرة والتركيز فقط على الاتفاقيات التي تخدم مصالح مصر وتجارتها مع إفريقيا والعالم.6. تتوجه الدولة حاليًا نحو تنمية التجارة مع إفريقيا من خلال استراتيجية لوزارة التجارة والصناعة (2018-2021) فضلًا عن إنشاء عدة مكاتب تجارية رئيسية لمصر داخل هذه الدول لدارسة أحوال سوق كل دولة ونوعية التبادل التجاري المجدي للطرفين.7. ضرورة الاعتماد في تمويل مشروعات تطوير شبكة النقل والبنية التحتية لإفريقيا على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتغلب على مشكلة التمويل.8. ضرورة الاستفادة من الممرات المائية في تعزيز التجارة البينية داخل القارة الإفريقية، من خلال الآليات الموجودة مثل مبادرة حوض النيل وغيرها.9. المشلكة الرئيسية في إفريقيا هي البطء في التنفيذ وعدم الاستمرارية في تنفيذ المخططات والأهداف الموضوعة وليس التمويل، خاصة مع توجه إفريقيا حاليًا نحو إنتاج الغاز والنفط وتداوله إقليميًا ودوليًا.10. ضرورة الاهتمام بثورة التحول الرقمي الحالية والاستفادة منها في تعزيز التجارة الإلكترونية بين مختلف الدول الإفريقية.11. ضرورة إنشاء ما يعرف بـ"هيئة موانئ مصر" لتكون مسئولة عن إدارة جميع الموانئ المصرية والارتقاء بجودة الخدمات اللوجستية التي تُقدمها، ما يعزز حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم.