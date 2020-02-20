وزير العدل يوجه بسرعة تطوير قاعات مجمع محاكم بورسعيد (صور)

تفقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أعمال تطوير مجمع محاكم بورسعيد في حي الشرق.واطلع الوزير، على عملية ميكنة العمل بالمحاكم، والخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومة التحول الرقمي، كما ناقش العاملين بأقسام المحكمة المختلفة حول مدى رضاهم عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل.ووجه وزير العدل، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بقاعات المحكمة تيسيرا على المتعاملين من القضاة والمتقاضين، مشيرا إلى أن القاعات الجديدة ستراعي سهولة التنقل والتهوية وأماكن الانتظار وكافة الجوانب التي توفر مناخا ملائما لقصور العدالة في مصر.وأكد المستشار عمر مروان، خلال جولته، أن وزارة العدل تعمل على تطوير منظومة العدالة، وفي مقدمتها المحاكم سواء بإنشاء أبنية جديدة لقصور العدالة أو تطوير القائم منها وميكنته، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وبهدف التيسير على المواطنين وتقريب جهات التقاضي وتطوير منظومة العدالة، لتحقيق العدالة الناجزة والتيسير على القضاة والمتقاضين.وأشار إلى أنه وجه، منذ توليه المنصب، بمراجعة احتياجات المحاكم واستراحات القضاة من أثاث ومفروشات ومستلزمات، وتوفيرها بكل ما هو متاح بالمخازن، إلى جانب إرسال تكليفات فورية بتنفيذ أعمال الصيانة الضرورية وإرسال أوامر الدفع إلى المحاكم.