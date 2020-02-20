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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل المستشار الثقافى لسفارة إندونيسيا فى القاهرة

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:11 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية - عمرو الحوتى
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استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، الدكتور عثمان شهاب، المستشار الثقافي والتربوي لسفارة إندونيسيا في القاهرة، والسفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والوفد المرافق لهما.

وأكد محافظ الدقهلية، عمق العلاقات بين مصر وإندونيسيا، واصفًا إياها بالعلاقات التاريخية العميقة التي تربط بين البلدين على مر السنين.

واستمع محافظ الدقهلية، إلى شرح من المستشار الثقافى الإندونيسى عن أشهر المنتجات هناك وإمكانية دراسة إقامة معرض للمنتجات الإندونيسية في إطار زيادة التبادل التجارى بين البلدين.

تأتى الزيارة في إطار فعاليات اليوم "الثقافي - الإندونيسي" الذي يقام بمكتبة مصر العامة بمدينة المنصورة، والذي يتضمن معرضًا للمشغولات اليدوية المصرية والإندونيسية، وأيضًا تقديم عروض للفنون الشعبية المصرية والإندونيسية وعروض فنية بالمسرح الروماني بمكتبة مصر بالمنصورة.
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

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