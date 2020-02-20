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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تسوية مديونية بـ3.6 مليار جنيه لـ«الحديد والصلب» مع شركة الغاز

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:07 م
شركة الحديد والصلب
شركة الحديد والصلب
اكرم عمران - اسامة الشندويلى
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كشفت شركة الحديد والصلب المصرية، عن أنها بصدد توقيع تسوية مع الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي خلال أيام، لسداد المديونية البالغة 3.6 مليار جنيه خلال أيام، مقابل قطعتي أرض مملوكتين لها، جرى تقييمهما بالفعل.

وأوضح الشركة، في بيان، أن توقيع اتفاقية التسوية ضمن اتفاق تم أمس بين شركات وزارة قطاع الأعمال العام والشركات الموردة للطاقة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، توقيع بروتوكولات تعاون لفض التشابكات بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية وقطاع الأعمال العام والاتفاق على قواعد التعاملات المستقبلية، يختص أحدها بآلية سداد المديونيات المستحقة عن مسحوبات شركات قطاع الأعمال العام من الكهرباء، بين الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وبعض الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة المصرية العامة للبترول التابعة لوزارة البترول.

وتضمنت البروتوكولات اتفاقًا على آلية سداد المديونيات المُستحقة للهيئة المصرية العامة للبترول والشركات التابعة لها، طرف الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، وذلك بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ويختص البروتوكول الثالث بين كل من وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والشركة القابضة لكهرباء مصر، بشأن فض التشابكات المالية والاتفاق على قواعد التعاملات المستقبلية فيما بينها.

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