إزالة 555 حالة تعد على أملاك الدولة فى الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن حصيلة الموجة 15 "حق الشعب" خلال 14 يوما تمثلت في استرداد 56437م2 وإزالة 555 حالة تعد على أملاك الدولة بنسبة إنجاز 196% من المستهدف.وأوضح المحافظ، أنه في اليوم الرابع عشر للموجة تمت إزالة 23 حالة تعد واسترداد 3819م2 بمركز بسيون تمثلت في (18 حالة تعد على أملاك الري والصرف بمساحة 1192م2- 5 حالة تعد على أملاك الأوقاف بمساحة 2627م2).وفي هذا السياق؛ أكد محافظ الغربية ضرورة الاستمرار في حملات الإزالة بجميع المراكز والأحياء لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة سابقًا والالتزام التام بالإزالة في المهد لأي تعديات جديدة، سواء كانت على أملاك الدولة أو الأرض الزراعية أو مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة من الملفات ذات الأولوية التي يتم متابعة تنفيذها بصفة مستمرة ووضع الخطط المنظمة التي تساعد على إزالة التعديات بكل أشكالها ومنع حدوثها مجددًا.