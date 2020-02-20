رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وكيل الأزهر: الطب من أشرف الصناعات لما يترتب عليه من نفعِ

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:49 م
الشيخ صالح عباس
الشيخ صالح عباس
أميرة العناني
طباعة
افتتح الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر العلمي الأول (الجديد في تشخيص أمراض وأورام الجلد) الذي ينظمه قسم الجلدية بكلية الطب بفرع البنات جامعة الأزهر، بالتعاون مع الجمعية المصرية لباثولوجيا الجلد، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

حضر افتتاح المؤتمر الخبير العالمي فيليب ماكي (الذي يعد من أكبر أساتذة باثولوجي الجلد في العالم)، والتي تعد هذه المرة الأولى التي يشارك فيها في الوطن العربي وأفريقيا، والخبير العالمي جيراد جاردنر، أستاذ في جامعة أركنساس ومدير برنامج زمالة باثولوجي الجلد الذي يعد من أوائل من استعملوا مواقع التواصل الاجتماعي في تعليم الباثولوجي، والدكتور ضياء الدين كامل رئيس قسم الباثولوجي في جامعة انجلاراسكن بإنجلترا وعضو مجلس إدارة الجمعية، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتورة نييرة مفتاح عميدة كلية طب البنات، ولفيف من كبار أساتذة الطب وخبراء مجال الجلدية على مستوى العالم.

وفي بداية كلمته بالمؤتمر أعرب الشيخ صالح عباس، عن خالص اعتزازه وتقديره للأطباء والخبراء المشاركين بالمؤتمر، ولطلاب كلية طب البنات بجامعة الأزهر، ناقلًا لهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، داعيًا المولى أن يوفقَهم لخيرِ الإنسانية جمعاء.

وأكد أن الإسلام دينٌ يدعو إلى التوكلِ على الخالقِ سبحانه وتعالى، ويُوجهُ القلوبَ إلى تفويضِ الأمورِ إليه في كل حال؛ لكنه لم يُهملْ النظرَ في الأسبابِ وارتباطِها بمسبباتِها، موضحًا أن الطبُّ من الأسبابِ التي أَذِنَ الإسلامُ في تعاطيها، وهو من أشرفِ الصناعاتِ؛ لما يترتبُ عليه من نفعِ للإنسان.

وأوضح وكيل الأزهر أن الإسلام رَفَعَ من شأنِ الطبِّ ومكانته، فأَذِنَ في تركِ بعضِ الفرائضِ متى كان القيامُ بها يؤثرُ على صحة الإنسان، فأباحَ التيممَ بدلًا من الوضوءِ والغُسلِ، وأَذِن للمريضِ والمسافرِ بتركِ الصومِ المفروضِ، وحَرَّمَ مباشرةَ الحائضِ لما يترتبُ على ذلك من مضارَّ، وغيرُ ذلك مما يؤكدُ مكانةَ الطبِّ العاليةِ ورِفعَةَ علمائِه.

وبين أن الارتباط بحياة الناس والعمل على إسعادهم يصل بالإنسان إلى منزلة عظيمة بمقدارِ ما يحققه من خيرٍ للإنسانيةِ كُلِّها، موضحًا أن الإنسان المعتدل هو من ينأى عن العصبيةِ والمذهبيةِ، ويَتَّسِعُ نظرُه لرفعِ أسبابِ الشقاءِ وجَلْبِ السعادةِ للناسِ، ولا تقف مسئوليتَه عندَ حدودِ أسرتِه أو أمتِه فقط؛ ولكنها تتخطى ذلك لِتَسَعَ الإنسانيةَ كافةًّ، مؤكدًا أن هذا هو الدور المنوط به الأطباء الحكماء العلماء، ملائكة الرحمة ومخففي آلام المرضى، ومقدمي الخير للإنسانية جمعاء.

ويناقش المؤتمر الذي تستمر فعالياته لمدة يومين، كل ماهو جديد في تشخيص أمراض وأورام الجلد مع عرض حالات مختلفة، ويقام على هامش المؤتمر ٦ ورش عمل يعرض فيها مجموعة كبيرة من حالات باثولوجي الجلد، وسيتم تخصيص جلسة لشباب الأطباء لعرض بعض الحالات المرضية النادرة.

موضوعات متعلقة

رسالة جديدة من منى فاروق: «عايشة فى صراع»

بلاغ يتهم بيكا والفاجر بصناعة محتوى جنسى وانتحال صفة مطربين

«الكابتن» ينفرد بتشكيل الأهلي أمام الزمالك.. جيرالدو مفاجأة فايلر

قصف تركي مكثف على النيرب.. والجيش السوري ينسحب

الصور

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

الأكثر قراءة

«الكابتن» ينفرد بتشكيل الأهلي أمام الزمالك.. جيرالدو مفاجأة فايلر

مكافأة مليون جنيه لمَن يقرأ 30 كتابًا ويُلخِّصها في الغردقة

«وجبة مدرسية بالديدان».. حشرة فى «بسكويت بالعجوة» بالمرج

السوبر المصرى.. موعد مباراة الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

منوعات

عن عمر 74 عامًا.. وفاة مخترع خاصية «القص والنسخ واللصق»

«كورونا» يشبه الإنفلونزا في انتشاره

معهد موضة فى نيويورك يعتذر عن عرض الأزياء العنصرى

السبت الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني بأبوسمبل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
وقائع تحطيم وترميم العظام التركية فى سوريا
حسين عثمان
المنع ليس حلًا يا فنان
جلال حمام
صاحبى يعود إلى حضن المحروسة
صفوت البياضي
هل توجد حقائق مطلقة؟
المزيد

الثقافة

مى خالد تناقش روايتها «تمار» بمختبر السرديات بالإسكندرية

«أبيشاتبونج ويراسيتاكول» بأسبوع الأفلام بوكالة «بهنا»

«حرير الحزن».. ديوان شعر لهويدا عطا عن دار «رمانة» للنشر

«أنا وهى وآخرون» رواية جديدة للكاتبة مى عصمت