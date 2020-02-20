«الفاتحة» تنهي خلافًا بين عائلتين في الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الخميس، إنهاء خلاف بين عائلتين بنجع الضمان بالعديسات جنوب الأقصر، وذلك عقب وقوع مشاجرة بين عائلتي أبوقشة والهلايل.حضر مراسم الصلح لفيف من الشخصيات الشعبية والتنفيذية، وعدد كبير من الأهالي وممثلي العائلات بالقرية والقرى المجاورة لها، وذلك عقب نجاح مساعي البعض لإنهاء الخلاف بين العائلتين.وتعود الأحداث إلى العام الماضي عقب وقوع مشاجرة بين عائلتي أبوقشة والهلايل، سقط خلالها أحد الضحايا من بين أفراد عائلة أبوقشة يدعى "ح.ا"، وتحرر بذلك محضر رقم 2671 جنح مركز الأقصر لسنة 2019.