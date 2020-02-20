البورصة تنهى تعاملات الأسبوع بمكاسب 1.8 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة آخر تداولات الأسبوع، اليوم الخميس، على صعود محدود بدعم من دخول عمليات شراء استباقية على أسهما منتقاة، ترقبًا لما ستسفر عنه نتائج مناقشات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي حول تحريك أسعار الفائدة من عدمه مساء اليوم.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 1.8 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 695.6 مليار جنيه.وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 19. 0%، بما يعادل 25.6 نقطة ليصل إلى مستوى 13720.7 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21%، بما يعادل 15 نقطة، لينهي تعاملاته عند مستوى 1256 نقطة، وسط ارتفاع في قيم وأحجام التعاملات مقارنة بتعاملات أمس، والبالغة قيمتها نحو 700.8 مليون جنيه، بتداول نحو 176.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 17.5 ألف صفقة بيع وشراء.