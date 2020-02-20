المشدد 5 سنوات لعصابة سرقة المواطنين بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 5 سنوات لعصابة سرقة المواطنين في مدينة نصر وتجارة الأسلحة النارية.وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة مدينة نصر، عن قيام المتهمين "ع. ج" 30 سنة، عامل، و"ح. ش" 22 سنة، عاطل، و"م. ي" 25 سنة، بحيازة أسلحة نارية و20 طلقة بدون ترخيص، بقصد الاتجار.وتبين من تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن المضبوطات عبارة عن أسلحة نارية معدلة وصالحة للاستخدام، وأقر المتهمون بأن الأسلحة النارية للاستخدام في جرائم السرقة.