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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس مجلس الدولة يلتقي السفير الإيطالي بالقاهرة

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:26 م
المستشار محمد حسام
المستشار محمد حسام الدين
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أكد رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، عمق العلاقات التي تربط مصر وإيطاليا في كافة المجالات.

وذكر بيان صادر عن مجلس الدولة أن ذلك جاء خلال لقاء المستشار محمد حسام الدين، اليوم الخميس، بالسفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني.

وشدد حسام الدين على أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، واهتمامه بصفة خاصة بالتطور الذي وصل إليه مجلس الدولة الإيطالي في مجال ميكنة الإجراءات القضائية.

بدوره أعرب السفير الإيطالي عن رغبة رئيس مجلس الدولة الإيطالي في تعزيز التعاون مع مجلس الدولة المصري وتوسيع مجال المشاركة في المعارف وتسهيل الاطلاع على التجارب والأحكام.

واتفق الجانبان على أهمية توسيع قاعدة التعاون واستمرارها بشكل منتظم بما يحقق تبادل المعارف والخبرات ويعود بالفائدة على الطرفين.

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