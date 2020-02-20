رئيس مجلس الدولة يلتقي السفير الإيطالي بالقاهرة

أكد رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، عمق العلاقات التي تربط مصر وإيطاليا في كافة المجالات.وذكر بيان صادر عن مجلس الدولة أن ذلك جاء خلال لقاء المستشار محمد حسام الدين، اليوم الخميس، بالسفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني.وشدد حسام الدين على أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، واهتمامه بصفة خاصة بالتطور الذي وصل إليه مجلس الدولة الإيطالي في مجال ميكنة الإجراءات القضائية.بدوره أعرب السفير الإيطالي عن رغبة رئيس مجلس الدولة الإيطالي في تعزيز التعاون مع مجلس الدولة المصري وتوسيع مجال المشاركة في المعارف وتسهيل الاطلاع على التجارب والأحكام.واتفق الجانبان على أهمية توسيع قاعدة التعاون واستمرارها بشكل منتظم بما يحقق تبادل المعارف والخبرات ويعود بالفائدة على الطرفين.