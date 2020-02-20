تحديث بيانات 10 آلاف طبيب بيطري بسجل الأخصائيين والعيادات

أكد الدكتور محمد شفيق، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، تحديث ملفات حوالي 10 آلاف طبيب بيطري، من المُسجلين بسجل الأخصائيين بالنقابة، ما بين مساعد أخصائي، وأخصائي، وكبير أخصائيين، واستشاري، من بين 72 ألف طبيب بيطري مُسجلين بالنقابة.وأوضح شفيق، أنه تم تحديث جميع البيانات المتعلقة بالعيادات البيطرية، لافتا إلى أن النظام الجديد للنقابة المتعلق بالميكنة سيعمل على بيانات حديثة لجميع الأعضاء، موجها الشكر للموظفين العاملين بإدارة النظم والمعلومات بالنقابة العامة، والذين قاموا بتحديث بيانات الأعضاء، حيث كان لدى النقابة حوالي 25 ألف ملف، وتم الاستعانة باتحاد نقابات المهن الطبية، لمد النقابة ببيانات ليتم تحديث جميع البيانات، بما يحقق نقلة للنقابة.