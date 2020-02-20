رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشرة «دفتر أحوال» بأبرز ضبطيات المباحث وقرارات النيابة العامة

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:20 م
النيابة العامة
النيابة العامة
قسم الحوادث
طباعة
تنشر الدستور نشرة "دفتر أحوال" الخاصة بعدد من قرارات النيابة العامة وضبطيات رجال المباحث خلال اليوم، ومن أبرز تلك القرارات:

حبس نشالة حاولت بيع هواتف محمولة لمحل في الموسكى

قررت نيابة الموسكى الجزئية، حبس نشالة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، تم ضبطها أثناء بيعها هاتفين بثمن بخس لا یتناسب مع قیمتھما الحقیقیة بدائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات.

القبض على تاجر مخدرات قبل ترويجه الحشيش بالجيزة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على تاجر مواد مخدرة، قبل ترويجه 3 طرب من مخدر الحشيش على عملائه، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ضبط تشكيل عصابى انتحل صفة رجال الشرطة للاستيلاء على متعلقات شخص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة لإنتحالهم صفة رجال الشرطة والاستيلاء على متعلقات أحد الأشخاص.

حبس سائق باع سيارة مستأجرة لسيدة بالتجمع الخامس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، حبس سائق حاول النصب على سيدة وبيع سيارة مستأجرة لها بمنطقة التجمع الخامس، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث للوقوف علي ملابسات الواقعة.

موضوعات متعلقة

تسجيل أول حالتي وفاة بـ«كورونا» على متن «السفينة الموبوءة»

السوبر المصرى.. موعد مباراة الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة

مكافأة مليون جنيه لمَن يقرأ 30 كتابًا ويُلخِّصها في الغردقة

قصف تركي مكثف على النيرب.. والجيش السوري ينسحب

الصور

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

الأكثر قراءة

«الكابتن» ينفرد بتشكيل الأهلي أمام الزمالك.. جيرالدو مفاجأة فايلر

مكافأة مليون جنيه لمَن يقرأ 30 كتابًا ويُلخِّصها في الغردقة

«وجبة مدرسية بالديدان».. حشرة فى «بسكويت بالعجوة» بالمرج

السوبر المصرى.. موعد مباراة الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

منوعات

عن عمر 74 عامًا.. وفاة مخترع خاصية «القص والنسخ واللصق»

«كورونا» يشبه الإنفلونزا في انتشاره

معهد موضة فى نيويورك يعتذر عن عرض الأزياء العنصرى

السبت الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني بأبوسمبل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
وقائع تحطيم وترميم العظام التركية فى سوريا
حسين عثمان
المنع ليس حلًا يا فنان
جلال حمام
صاحبى يعود إلى حضن المحروسة
صفوت البياضي
هل توجد حقائق مطلقة؟
المزيد

الثقافة

مى خالد تناقش روايتها «تمار» بمختبر السرديات بالإسكندرية

«أبيشاتبونج ويراسيتاكول» بأسبوع الأفلام بوكالة «بهنا»

«حرير الحزن».. ديوان شعر لهويدا عطا عن دار «رمانة» للنشر

«أنا وهى وآخرون» رواية جديدة للكاتبة مى عصمت