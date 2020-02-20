نشرة «دفتر أحوال» بأبرز ضبطيات المباحث وقرارات النيابة العامة

تنشر الدستور نشرة "دفتر أحوال" الخاصة بعدد من قرارات النيابة العامة وضبطيات رجال المباحث خلال اليوم، ومن أبرز تلك القرارات:حبس نشالة حاولت بيع هواتف محمولة لمحل في الموسكىقررت نيابة الموسكى الجزئية، حبس نشالة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، تم ضبطها أثناء بيعها هاتفين بثمن بخس لا یتناسب مع قیمتھما الحقیقیة بدائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات.القبض على تاجر مخدرات قبل ترويجه الحشيش بالجيزةألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على تاجر مواد مخدرة، قبل ترويجه 3 طرب من مخدر الحشيش على عملائه، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.ضبط تشكيل عصابى انتحل صفة رجال الشرطة للاستيلاء على متعلقات شخصتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة لإنتحالهم صفة رجال الشرطة والاستيلاء على متعلقات أحد الأشخاص.حبس سائق باع سيارة مستأجرة لسيدة بالتجمع الخامسقررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، حبس سائق حاول النصب على سيدة وبيع سيارة مستأجرة لها بمنطقة التجمع الخامس، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث للوقوف علي ملابسات الواقعة.