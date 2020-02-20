سماع أقوال موظفي حي الشرابية في انهيار أجزاء عقار

كلفت نيابة الشرابية الجزئية، باستدعاء موظفين من الحي للاستماع لأقوالهم في انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من 3 طوابق.كانت النيابة قد كلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وأمرت بتشكيل لجنة هندسية من محافظة القاهرة لمعاينة العقارات المجاورة لبيان مدى تأثرها بالانهيار من عدمه.وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن العقار صادر له أمر إزالة منذ عام ١٩٩٨ إلا أن سكانه قاموا بالطعن على القرار واستمروا في العيش فيه.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع انهيار بأحد العقارات بشارع البستاني، وانتقلت قوات الإنقاذ البرى، وتبين انهيار عقار بشكل جزئي وتبين وفاة سيدة وابنها وإصابة فتاة وتبين أن العقار قديم، وآيل للسقوط وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة.