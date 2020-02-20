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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قوافل طبية مجانية لأهالي الرياض وبيلا في كفر الشيخ

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:18 م
قافلة طبية
قافلة طبية
مصطفى عنز
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قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة كفر الشيخ قام بتوقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بقريتي "سنديون، والسالمية"، بمركز فوه، وقريتي "إسحاقة، وسليط"، بمركز كفر الشيخ، وقريتي "القليعة، والزعفران"، بمركز الحامول.

وأكد "شعبان"، أنه من المُقرر توقيع الكشف الطبي الأحد المقبل على أهالي قريتي "الوزارية، وكوبري الزاوية"، بمركز الرياض، وقرية "أبوعساكر، وحي المحكمة"، بمركز بيلا، وذلك من خلال تنظيم عدد 2 قافلة طبية مجانية بالتنسيق مع مستشفى كفر الشيخ الجامعي.

وأوضح أنه يتم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا، مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، كما يتم صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بدايةً بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، فضلًا عن تسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد بالتعاون الوثيق للجمعية مع محافظة كفر الشيخ، والتي تقوم بتذليل كل العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المُستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل، ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المُنتشرة في أرجاء المحافظة.

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