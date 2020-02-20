مصرع وإصابة 4 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالشرقية

تسبب حادث سير في مصرع شخص وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة، بعد أن انقلبت بهم سيارة ملاكي من أعلى كوبري الإسماعيلية الصحراوي، بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.تلقى اللواء عاطف مهران، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبري "سيراميكا" بطريق "مصر – إسماعيلية الصحراوي، ما أسفر عن مصرع قائدها، وإصابة 3 من أفراد أسرته بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.تم نقل المصابين إلى مستشفى "بلبيس" لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصريح بالدفن.