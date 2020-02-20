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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة المتهمين بقتل شاب فى شقته بالنزهة للمحاكمة

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:15 م
محكمة
محكمة
حسام التمساح
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قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام، إحالة عاطلين للمحاكمة، لاتهامهما بقتل شخص داخل شقته في النزهة بقصد سرقته.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين تعرفا على المجني عليه عبر الإنترنت وتوجها إليه بقصد تخديره وسرقته، وسدد أحدهما إليه عدة طعنات أودت بحياته ثم سرقاه.

وكان قسم شرطة النزهة تلقى بلاغًا بالعثور على جثة شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية داخل شقة مستأجرة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة مسجاة بحجرة النوم بكامل ملابسه، وبها جروح طعنية متفرقة بمنطقة الصدر والبطن، ووجود آثار خنق حول الرقبة، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود متعلقات المجني عليه الشخصية.

وكشفت التحريات عن أن المجني عليه حضر للبلاد واستأجر الشقة من خلال مكتب تسويق عقارى، وأنه أبلغ المكتب الذى أجر له الشقة باعتزامه المغادرة، ودلت التحريات على أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين يقيمان بمحافظة الفيوم.

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