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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير العدل يتفقد مكتب التوثيق المُطور فى بورسعيد (صور)

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:15 م
المستشار عمر مروان،
المستشار عمر مروان، وزير العدل
بورسعيد/شيماء رشاد
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تفقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مكتب توثيق الشرق المُطور بديوان عام المحافظة، والتابع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وأجرى وزير العدل والمحافظ، جولة في أرجاء المكتب، للتعرف على الخدمات التي يُقدمها للمواطنين، والتي تشمل كل أعمال التوثيق المختلفة في إطار اتباع وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتفعيل منظومة الشباك الواحد، ضمن منظومة التحول الرقمي التي تشهدها المحافظة، واطلع على نظام الشباك الواحد والنداء الرقمي والبصمة الإلكترونية.

واستفسر وزير العدل من المواطنين المتعاملين مع المكتب عن مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة إليهم، وسرعة إنجاز المطلوب بدقة عالية.

من جانبه، أشار محافظ بورسعيد، إلى أن مكتب التوثيق الجديد يأتي في إطار منظومة التحول الرقمي لتقديم الخدمات المميكنة للمواطنين والقائمة على نظام الشباك الواحد، لتقليل الاعتماد على العنصر البشري واختصار الوقت والإجراءات والتيسير على المواطنين.
عمر مروان
عمر مروان
عمر مروان
عمر مروان
عمر مروان
عمر مروان

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