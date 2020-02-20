رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس سيدة أخفت جثة طفل غرق في «عجانة» بأسيوط

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:14 م
الطفل
الطفل
أسيوط – محمد أبو شادي:
طباعة
قرر المستشار إبراهيم عكاشة مدير نيابة أبو تيج حجز المدعوة ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامها بالتسبب في وفاة الطفل بقرية البلايزة دائرة المركز عقب سقوطه داخل "عجانة" داخل منزلها.

كان رجال مباحث مركز شرطة أبو تيج بقيادة المقدم محمد عطية نجحوا فى كشف غموض الواقعة والتي كانت بدايتها بالعثور على جثة رضيع يبلغ من العمر 19 شهرا موضوعة داخل كرتونة في منزل مهجور بقرية البلايزة التابعة لمركز أبوتيج محافظة أسيوط.

كان بلاغ وصل للعميد محمود عيسى مأمور مركز أبوتيج بالواقعة فأبلغ على الفور المقدم محمد عطية رئيس المباحث والذى انتقل بعد إخطار اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث إلى مسرح الجريمة وعثر على جثة الرضيع موضوعة فى كرتونة داخل عقار مهجور بقرية البلايزة.

وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت إلى مسرح الحادث وعاينت الجثة وأمرت بنقلها إلى المشرحة وباشرت التحقيق وطلبت سرعة كشف غموض الحادث والقبض على مرتكبه.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء منتصر عويضة مدير مباحث أسيوط والعميد أحمد الراوى رئيس المباحث والعقيد عمرو النعمانى رئيس فرع البحث الجنائى بجنوب أسيوط والمقدم أحمد حربى وكيل الفرع العقيدين إبراهيم أبو دومة مفتش الأمن العام ومعاوني وحدة المباحث من الضباط ضم الرائد أحمد صلاح والرائد فادى سليمان والنقباء محمود القاضي وطارق عوض ومحمد الصباغ ومحمد أبو صغير ونور أبو الدور ومحمود عاطف ومحمد ابو دومة.

حيث وضع فريق البحث خطة محكمة تضمنت في بنودها الاستعانة بالمخبرين السريين والمرشدين وبتنشيط التحرى وتفريغ محتوى الكاميرات كشفت أن سيدة حملت الكرتونة وسارت بيها مسافة طويلة إلى أن تركتها في المسكن المهجور.

الجهود المكثفة توصلت إلى كشف هوية السيدة وتبين أنها "س.م.ع" جارة أسرة الضحية، فألقى رجال المباحث القبض عليها وباستجوابها تأكدوا أن الطفل الذى كان يتعلم المشى حديثا دخل إلى مسكنها ووضع رأسه في إناء لإعداد العجين "عجانة" فسقط في المياه ومات غرقا.

وعندما شاهدت السيدة الجثة خشيت من اتهامها بقتله ومع اضطرابها نفسيا قررت التخلص من الجثة ووضعتها داخل كرتونة وسارت بها مسافة طويلة إلى أن وصلت إلى منزل مهجور بجوار منزل أسرتها وتركت الكرتونة.

وأثبتت التحريات حسن نية المتهمة ولا توجد نية لقتل الطفل واضطرابها نفسيا بعدما اعترفت تفصيليا بالواقعة وتحرر محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة فباشرت التحقيق وقررت احتجازها على ذمة التحقيقات وإرفاق تحريات رجال المباحث.

موضوعات متعلقة

تسجيل أول حالتي وفاة بـ«كورونا» على متن «السفينة الموبوءة»

«الكابتن» ينفرد بتشكيل الأهلي أمام الزمالك.. جيرالدو مفاجأة فايلر

مدحت شلبي معلقًا لمباراة السوبر المصري

الرئيس السيسي يصطحب نظيره البيلاروسي في جولة بالعاصمة الإدارية

الصور

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

الأكثر قراءة

«الكابتن» ينفرد بتشكيل الأهلي أمام الزمالك.. جيرالدو مفاجأة فايلر

مكافأة مليون جنيه لمَن يقرأ 30 كتابًا ويُلخِّصها في الغردقة

«وجبة مدرسية بالديدان».. حشرة فى «بسكويت بالعجوة» بالمرج

السوبر المصرى.. موعد مباراة الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

منوعات

عن عمر 74 عامًا.. وفاة مخترع خاصية «القص والنسخ واللصق»

«كورونا» يشبه الإنفلونزا في انتشاره

معهد موضة فى نيويورك يعتذر عن عرض الأزياء العنصرى

السبت الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني بأبوسمبل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
وقائع تحطيم وترميم العظام التركية فى سوريا
حسين عثمان
المنع ليس حلًا يا فنان
جلال حمام
صاحبى يعود إلى حضن المحروسة
صفوت البياضي
هل توجد حقائق مطلقة؟
المزيد

الثقافة

مى خالد تناقش روايتها «تمار» بمختبر السرديات بالإسكندرية

«أبيشاتبونج ويراسيتاكول» بأسبوع الأفلام بوكالة «بهنا»

«حرير الحزن».. ديوان شعر لهويدا عطا عن دار «رمانة» للنشر

«أنا وهى وآخرون» رواية جديدة للكاتبة مى عصمت