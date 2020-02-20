حبس سيدة أخفت جثة طفل غرق في «عجانة» بأسيوط

قرر المستشار إبراهيم عكاشة مدير نيابة أبو تيج حجز المدعوة ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامها بالتسبب في وفاة الطفل بقرية البلايزة دائرة المركز عقب سقوطه داخل "عجانة" داخل منزلها.كان رجال مباحث مركز شرطة أبو تيج بقيادة المقدم محمد عطية نجحوا فى كشف غموض الواقعة والتي كانت بدايتها بالعثور على جثة رضيع يبلغ من العمر 19 شهرا موضوعة داخل كرتونة في منزل مهجور بقرية البلايزة التابعة لمركز أبوتيج محافظة أسيوط.كان بلاغ وصل للعميد محمود عيسى مأمور مركز أبوتيج بالواقعة فأبلغ على الفور المقدم محمد عطية رئيس المباحث والذى انتقل بعد إخطار اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث إلى مسرح الجريمة وعثر على جثة الرضيع موضوعة فى كرتونة داخل عقار مهجور بقرية البلايزة.وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت إلى مسرح الحادث وعاينت الجثة وأمرت بنقلها إلى المشرحة وباشرت التحقيق وطلبت سرعة كشف غموض الحادث والقبض على مرتكبه.تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء منتصر عويضة مدير مباحث أسيوط والعميد أحمد الراوى رئيس المباحث والعقيد عمرو النعمانى رئيس فرع البحث الجنائى بجنوب أسيوط والمقدم أحمد حربى وكيل الفرع العقيدين إبراهيم أبو دومة مفتش الأمن العام ومعاوني وحدة المباحث من الضباط ضم الرائد أحمد صلاح والرائد فادى سليمان والنقباء محمود القاضي وطارق عوض ومحمد الصباغ ومحمد أبو صغير ونور أبو الدور ومحمود عاطف ومحمد ابو دومة.حيث وضع فريق البحث خطة محكمة تضمنت في بنودها الاستعانة بالمخبرين السريين والمرشدين وبتنشيط التحرى وتفريغ محتوى الكاميرات كشفت أن سيدة حملت الكرتونة وسارت بيها مسافة طويلة إلى أن تركتها في المسكن المهجور.الجهود المكثفة توصلت إلى كشف هوية السيدة وتبين أنها "س.م.ع" جارة أسرة الضحية، فألقى رجال المباحث القبض عليها وباستجوابها تأكدوا أن الطفل الذى كان يتعلم المشى حديثا دخل إلى مسكنها ووضع رأسه في إناء لإعداد العجين "عجانة" فسقط في المياه ومات غرقا.وعندما شاهدت السيدة الجثة خشيت من اتهامها بقتله ومع اضطرابها نفسيا قررت التخلص من الجثة ووضعتها داخل كرتونة وسارت بها مسافة طويلة إلى أن وصلت إلى منزل مهجور بجوار منزل أسرتها وتركت الكرتونة.وأثبتت التحريات حسن نية المتهمة ولا توجد نية لقتل الطفل واضطرابها نفسيا بعدما اعترفت تفصيليا بالواقعة وتحرر محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة فباشرت التحقيق وقررت احتجازها على ذمة التحقيقات وإرفاق تحريات رجال المباحث.