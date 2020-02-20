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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شروط اختيار الأم المثالية في المنوفية

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:11 م
محمد عبد الغني أبو
محمد عبد الغني أبو أحمد
ولاء القاضى
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أعلنت مديرية الشؤون الاجتماعية بالمنوفية، شروط مسابقة الأم المثالية على مستوى المحافظة، والتي خصصت لها مبلغ 200 ألف جنيه.

وجاءت الشروط كالآتي:

- على كل أسرة ترى أن لديها أما تستحق التكريم كأم مثالية تتقدم ببحث اجتماعي إلى مديرية الشؤون الاجتماعية، وتبين سبب ترشيحها مع ذكر إنجازاتها خلال العشر سنوات الماضية.

- ألا يقل سن الأم المتقدمة عن 50 عاما

-يجب ذكر اسم الأم رباعيا والعنوان والتليفون

- آخر موعد للتقدم بالطلبات أقصاه الخميس 12 مارس المقبل

وذكرت المديرية، أنه سيتم بحث طلبات المتقدمين من قبل مديرية الشؤون الاجتماعية لاختيار الفائزات.

وقال محمد عبد الغني أبو أحمد رئيس مجلس إدارة جمعية خيرية، إنه سيتم إعلان 190 اسم فائز على مستوى محافظة المنوفية وسيتم ترشيح فائزة بالأم المثالية للفوز برحلة عمر ة، كما سيتم تقديم هدايا عينية بقيمه 2000 جنيه لكل أم حصلت على المستوى الأول بجميع المراكز، و1500 جنيه لكل أم حصلت على المرتبة الثانية، و1000 جنيه لكل أم حصلت على المرتبة الثالثة، 800 للمركز الرابع، 600 للمركز الخامس، و500 للأمهات الفائزات بالقرى.

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