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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

طلقة خرطوش.. الطب الشرعى يكشف تفاصيل قتل تاجر أقمشة زوجته

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:11 م
جثة
جثة
حسام التمساح
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تسلمت نيابة الخصوص الجزئية، تقارير الطب الشرعي في مقتل ربة منزل على يد زوجها رميًا بالرصاص لشكه في سلوكها، وكشف التقرير عن أن طلقة نارية تسببت في الوفاة.

وتبين من التحقيقات أن المتهم أطلق عليها النيران من سلاح خرطوش داخل شقتهما لكثرة الخلافات الزوجية والمشاجرات بينهما، ويوم الواقعة طلب المتهم من أبنائه الذهاب لأحد أقاربهم، واستغل عدم وجودهم فى الشقة وقام بالتخلص منها باستخدام السلاح الناري، وفر هاربًا حتى ألقت الشرطة القبض عليه.

وأقر المتهم بقتله المجني عليها، وقال: "منذ شهر ونص شعرت بأن زوجتي تخونني مع أحد الأشخاص، وأثناء وجودى بمحافظة أسيوط اشتريت السلاح المستخدم في الواقعة، ويوم الواقعة أطلقت عليها النار فسقطت ميتة".

وتلقى العميد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائى، إخطارًا من قسم شرطة الخصوص بورود بلاغ من الأهالى بسماع صوت إطلاق عيار نارى من داخل شقة بالطابق السادس بعقار فى شارع أحمد قاسم متفرع من ميدان الشجرة.

وبالتحري عن الواقعة تبين قيام زوج المتوفاة "ر.ع.ح"، 27 سنة، تاجر أقمشة، بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما لشكه فى سلوكها، وحدثت على إثرها مشادة كلامية بينهما، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وجرى وبإرشاده ضبط السلاح المستخدم من داخل الشقة.

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