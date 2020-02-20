تأجيل محاكمة زوجين عرضا نجلهما للبيع بالوايلى.. 21 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة زوجين عرضا نجلهما للبيع بالوايلي لجلسة 21 أبريل.وتضمن أمر الإحالة الصادر من نيابة غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار هادي عزب، المحامي العام في القضية رقم 6143 لسنة 2019 جنايات الوايلي قيام زوجين، بالتعامل على نجلهما الطفل المجني عليه بأن قاما بعرضه للبيع نظير مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه.واستمعت النيابة العامة لأقوال الشاهد الأول حازم أحمد، رائد شرطة بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بأنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية بقيام المتهمة الثانية بعرض طفلها حديث الولادة للبيع.فقام باستصدار إذن النيابة العامة وانتقل إلى محل تواجد المتهمين وتقابل مع المتهم الأول– دون اخباره بطبيعة عمله – وعرض عليه الأخير رغبته في بيع طفل حديث الولادة مقابل مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه، وأثناء ذلك حضرت المتهمة الثانية وبرفقتها الطفل وحال طلبهما استلام المبلغ المالي منه لتسليم الطفل.تمكن بمساعدة الشاهد الثاني من ضبطهما والتحفظ علي نجلهما حديث الولادة وبمواجهتما أقرا له بقيامهما بعرض الطفل للبيع نظرا مرورهما بضائقة مادية.كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهد الثاني شريف محمد، نقيب شرطة بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أنه تمكن بالاشتراك مع الشاهد الأول من ضبط المتهمين أثناء قيامهما بعرض طفل للبيع.