«النقض» تؤيد سجن «قاضى الرشوة» 10 سنوات

قضت محكمة النقض برفض طعن "ص. ن" قاض محال للصلاحيةـ وتأييد حكم السجن 10 سنوات في اتهامه بتقاضي رشوة.وكانت محكمة جنايات الزقازيق أصدرت حكما بمعاقبة "ص. ن"، قاض بمحكمة استئناف المنصورة، بالسجن 10 سنوات في اتهامه بتقاضي رشوة.كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات لـ3 متهمين آخرين، وإعفاء 5 من العقوبةوكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، عن تلقي المتهم الأول رشوة مالية كبيرة، حصل على 300 ألف جنيه، كدفعة أولى منها، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل، إلى السجن المؤبد.وكانت الرقابة الإدارية، ألقت القبض على "ص. ن"، مستشار ورئيس محكمة جنايات وآخرين، بأحد الكافيهات بمدينة الزقازيق، متلبسين بتلقي وتقاضى رشوة مالية 300 ألف جنيه دفعة أولى، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل إلى السجن المؤبد.