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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: نتائج تحليل «كورونا» للمصريين بالصين سلبية.. ونعمل على عودتهم

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:08 م
تحليل كورونا
تحليل كورونا
سارة سعودى
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قال الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، مساعد وزيرة الصحة والسكان للمتابعة والرقابة، إن نتائج تحاليل المصريين المتبقين في "ووهان" الصينية، بؤرة فيروس "كورونا"، جميعها سلبية حتى الآن، مؤكدا أن الوزارة تعمل على عودتهم إلى مصر قريبًا، لكن لم يتم بعد تحديد موعد العودة.

وفي ذات السياق، أكد السبكي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن حالة الأجنبي والذي اشتبه في حمله لفيروس "كورونا الجديد" في مصر بحالة جيدة، وسيتم إجراء تحليل جديد له بعد 4 أيام لمعرفة وضعه الصحي، وبناء عليه ستحدد منظمة الصحة العالمية إمكانية خروجه من العزل من عدمه.

وأعلن كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، عن أن نتيجة تحليل الـ"pcr" للشخص الأجنبي الذي اكتشف أنه حامل لفيروس "كورونا" الجديد "COVID 19" أثناء تواجده بمصر، جاءت سلبية، بعد 48 ساعة من دخوله المستشفى المخصص للعزل، منذ الإعلان عنه كأول حالة حاملة لفيروس "كورونا" يوم الجمعة الماضي.

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