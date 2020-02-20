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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عبدالقوى: وزارة التضامن هى المسئولة عن رقابة تمويل الجمعيات

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:07 م
الدكتور طلعت عبد
الدكتور طلعت عبد القوي
ولاء جمال
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قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إنه من حق أي جمعية الحصول على تمويل خارجي من خلال تلقي تبرع أو تمويل بمبلغ لا يزيد على 50 ألف جنيه، نقدا في مقر الجمعية، وحال الزيادة عن هذا الرقم، لا بد أن يكون التبرع من خلال البنك أو "شيك".

وأضاف عبدالقوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه في حالة التمويل الداخلي يحق للجمعية الحصول على ترخيص جمع المال بعد موافقة الجهة الإدارية، وهذه المدة لا تزيد على عام، ولا بد أن تُبلغ خلال 30 يوما عن المبلغ الذي تلقته، وفي خلال 60 يومًا ترد عليها الجهة الإدارية، إما بالموافقة أو الرفض، خلال 60 يوما، ويعتبر عدم الرد موافقة، وهذا لأول مرة في القانون الجديد، وهذا عكس قانون 70 الملغى، موضحا أنه من حق الجمعيات عمل مشروعات من فائض إيراداتها للإنفاق على أنشطتها بشرط التماشي مع نشاط الجمعية، كإنشاء مستشفى، أو الاستثمار في مجال نشاطها، والوزارة هي المسئولة عن الرقابة على التمويل.

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