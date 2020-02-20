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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إعدام فلاح والمشدد 15 عامًا لطالب فى جريمة قتل بسمالوط

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:05 م
إعدام
إعدام
المنيا - على حسين
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قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعد الدين حسن سرحان، اليوم الخميس، بتأييد حكم الإعدام على فلاح بمركز سمالوط والمشدد 15 عامًا بحق طالب وبراءة آخرين لعدم ثبوت الأدلة.

وقال مصدر قضائي إن المحكمة أيدت حكم الإعدام على المتهم محمد خالد أبوغنيمة حسن علي، فلاح، 21 سنة حضوريا، والسجن المشدد 15 عاما على شقيقه بشار طالب ثانوي.

وأضاف المصدر أن المحكمة ذاتها برأت كلا من أحمد خالد أبوغنيمة حسن علي، 23 سنة مهندس جودة، وخالد أبوغنيمة حسن علي، 41 سنة بكالوريوس زراعة، وعم المتهمين محمد أبوغنيمة حسن علي، 48 سنة فلاح.

وأوضح المصدر أن جميع المتهمين السابقين هم من أفراد عائلة واحدة ومقيمين في قرية الشيخ تلاتة بمركز سمالوط، ومتورطين في قتل كل من: حامد محمد الصاوي وعمرو علي رجب، وإصابة 4 آخرين من نفس العائلة وهم طه علي رجب، وسيد علي رجب، خلف علي رجب، محمود علي رجب.

وذلك أثناء مشاجرة بين الطرفين في 18 أغسطس 2018 بقرية الشيخ تلاتة واستخدام أسلحة آلية في تلك الجريمة على خلفية نزاع بين طرفي المشاجرة بسبب خلافات الجيرة وكسر مسقى الأرض الزراعية.

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